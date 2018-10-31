Eğitlence uygulamasını kullanarak Android cihazlarınızdan çocuklarınıza güvenilir ve eğitici içerikler sunabilirsiniz.

Küçük yaştaki çocukları teknolojinin zararlı etkilerinden korumak amacıyla geliştirilen Eğitlence uygulaması, eğitici ve öğretici içeriklerle çocukların keyifli zaman geçirmelerini sağlıyor. Tamamen ücretsiz olarak sunulan ve reklam içermeyen Eğitlence uygulamasında, her yaşa uygun içerikleri çocuklarınıza sunabiliyorsunuz.

Uzman akademisyenler, pedagoglar, eğitimciler ve oyun tasarımcılarının bir araya gelerek geliştirdiği Eğitlence uygulamasında sinema, oyun, okul, müzik, kitap, sanat ve daha birçok kategoride içerikler bulabilirsiniz. Çocuklarınızın dikkat, hafıza, problem çözme ve planlama yeteneklerini geliştireceğini düşündüğüm Eğitlence uygulaması ile çocuklarınız okul hayatına daha etkili bir şekilde hazırlanacaktır diye düşünüyorum.

Uygulama özellikleri