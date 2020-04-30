Rendered Ideas’ın başarılı oyunları arasında yer alan ve Play Store üzerinde Android oyuncularına sunulan Ekstrem Stunt eğlenceli motosiklet yarışlarına ev sahipliği yapacak.

Bünyesinde birbirinden farklı motosiklet modelleri bulunduran yapım da oyuncular engebeli araziler de motosikletlerini kontrol etmekte zorlanacak, bitiş çizgisini ilk geçen oyuncu olmaya çalışacaklar.

Mobil aksiyon oyunları arasında yer alan Ekstrem Stunt’da şaşırtıcı derece de başarılı grafik açıları da yer alırken, oyunculara basit kontroller de sunuluyor.

Çevrimiçi liderler sırasının da yer aldığı yapım içerisinde çeşitli oynanış modları da yer alacak. Oldukça keyifli ve adrenalini yüksek yarışlara ev sahipliği yapacak olan oyun ücretsiz oynanışı ile 10 milyondan fazla oyuncuya ulaşmayı başarmıştı.

Kitlesini artırmaya devam eden başarılı oyun 4.0 gibi bir değerlendirmeye sahip.