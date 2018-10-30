Elune, GAMEVIL’ın ilk olarak Android telefon kullanıcıları için indirmeye açtığı rol yapma oyunu. Anime karakterlerin yer aldığı MMORPG, ARPG, RPG oyunları seviyorsanız, dünyanın kaderini size bırakan bu yapıma bir şans vermelisiniz. İndirmesi ve oynaması ücretsiz, grafikler muhteşem, dünya etkileyici, savaş sistemi de mükemmel!

Yılların eskitemediği oyunlardan World of Warcraft’tan bildiğimiz Tanrıça Elune’dan ismini alan harika bir mobil rpg oyun karşımızda. Dünya düzenini yeniden sağlamak için bulunuyorsunuz oyunda. 7 farklı 200’e yakın Elune, savaşta emrinizi bekliyor. Her Elune’ın saldırı şekli farklı ve evrimleştirilebiliyor, geliştirebiliyor, özelleştirebiliyorsunuz. Elune’larla birlikte farklı mücadelelere giriyorsunuz. Güçlü boss’ları cehenneme sürdüğünüz Boss Baskınları, takımınızın gücünü test ettiğiniz 5’e 5 PvP maçlar, parçaları toplayarak Elune çağırdığınız Möbius Zindanı, oynanabilir modlardan sadece birkaçı.

Elune Özellikleri: