Android ve İOS işletim sistemlerine sahip tüm cihazlardan sorunsuz bir şekilde oynayabileceğiniz ve sürükleyici savaş senaryoları sayesinde bağımlısı olacağınız Ending Days, insan ırkının son bulması ve dev yaratıkların meydana çıkmasıyla yaşanması zor bir dünyada hayatta kalma mücadelesi vereceğiniz benzersiz bir rol oyunudur.

Aksiyon içeren savaş sahneleri ve soluksuz takip edeceğiniz hikayeleri ile sıkılmadan oynayacağınız bu oyunda amaç, tüm insanların hayatlarını kaybetmesi ve dünyayı yaratıkların istila etmesi üzerine tek başınıza kaldığınız bu ortamda hayatta kalmak için savaşmak ve kendi ordunuzu kurarak düşman saldırılarına karşı teyakkuzda olmaktır.

Ölümcül savaş aletleri ve birbirinden özel yeteneklerle donatılmış güçlü savaşçılar ile düşmanlarınıza ölüm saçabilir ve ganimet toplayarak yeni karakterlerin kilidini açabilirsiniz.

Nefes kesen RPG savaşlarına katılarak aksiyon dolu anlar geçireceğiniz sürükleyici bir oyun sizleri bekliyor.

Mobil oyunlar arasında rol kategorisinde kendisine yer bulan ve binlerce savaş tutkunu tarafından keyifle oynanan Ending Days, hiçbir ücret ödemeden cihazınıza kurabileceğiniz ve soluksuz oynayacağınız sıra dışı bir oyun olarak öne çıkıyor.