Onlarca farklı müzik aletinden dilediğinizi kullanarak birbirinden güzel müzikler çalabileceğiniz ve konserlere çıkarak insanları eğlendirebileceğiniz Epic Band Clicker, mobil platformda müzik oyunları arasında yer alan eğlenceli bir oyundur.

Renkli grafikleri ve keyif verici ses efektleri ile oyun severlere sıra dışı bir deneyim sunan bu oyunda yapmanız gereken tek şey, melodilerin ritimlerine ayak uydurarak şarkıları hatasız bir şekilde çalmak ve puan toplayarak farklı müzik aletlerinin kilidini açmaktır. Gitar ve daha onlarca farklı enstrümandan dilediğinizi seçebilir ve konserlerde olağanüstü bir performans sergileyerek hiç duyulmamış şarkıların melodilerini çalabilirsiniz. Melodilerin ritimlerine ayak uydurarak görevleri tamamlayabilir ve seviye atlayarak yolunuza devam edebilirsiniz. Sürükleyici özelliği ve eşsiz müzikleri ile sıkılmadan oynayacağınız kaliteli bir oyun sizleri bekliyor.

Oyunda gitar, org, piyano, saz, davul ve daha onlarca farklı müzik aleti yer almaktadır. Ayrıca bu enstrümanlarla icra edebileceğiniz sayısız melodi bulunmaktadır.

Android ve İOS işletim sistemlerine sahip tüm cihazlardan kolaylıkla ulaşabileceğiniz Epic Band Clicker, ücretsiz olarak hizmet veren eğlenceli bir müzik oyundur.