Bir müzik evinde parti vererek olabildiğince fazla konuğu ağırlamak için çaba sarf edeceğiniz ve ritmi tutturarak eğlenceli müzikler icra edebileceğiniz Epic Party Clicker, 1 milyondan fazla oyun tutkunu tarafından keyifle oynanan kaliteli oyundur.

Canlı grafikleri ve keyif verici ses efektleri ile oyun severlere sıra dışı bir deneyim sunan bu oyunda yapmanız gereken tek şey, parti verdiğiniz eve mümkün olduğunca fazla insanın girmesini sağlamak ve müziklerin ritimlerine ayak uydurmaktır. Oyunun kontrolleri oldukça kolaydır. Ekrana art arda dokunarak eve giren insan sayısını arttırabilir ve ritme uyarak eğlenceli müzikler çalabilirsiniz. Melodileri eksiksiz çalarak partiye gelenlerin sayısını arttırabilir ve daha fazla puan toplayabilirsiniz. Bu sayede yeni müziklerin kilidini açarak eğlenceye kaldığınız yerden devam edebilirsiniz.

Oyunda onlarca farklı bölüm ve her bölümde birbirinden güzel yüzlerce melodi yer almaktadır. Ritmi tutturarak doğru melodileri çalmalı ve seviye atlayarak yolunuza devam etmelisiniz.

Android ve İOS işletim sistemlerine sahip tüm cihazlarda sorunsuz bir şekilde çalışan ve müzik oyunları arasında bulunan Epic Party Clicker, ücretsiz bir oyundur.