Erciyes Mobil uygulaması üzerinden Erciyes Kayak Merkezi hakkında bilgi alabilirsiniz.
Erciyes Mobil uygulamasını kullanarak Erciyes Kayak Merkezi hakkındaki çeşitli bilgileri Android cihazlarınızdan öğrenebilirsiniz.
Erciyes Dağı’nda bulunan Erciyes Kayak Merkezi hakkında çeşitli bilgilere ulaşabileceğiniz Erciyes Mobil uygulamasında pist ve lift durumlarını görüntüleyebileceğiniz gibi canlı yayın bağlantıları sayesinde farklı noktaları izleyebiliyorsunuz. Mekanik tesisler ve pistler hakkında detaylı bilgiler de sunan Erciyes Mobil uygulamasında, satın aldığınız bilette kalan biniş sayısını da öğrenebiliyorsunuz.
Ulaşım, oteller, kayak kiralama noktaları, cafe ve restoranlar hakkında bilgi alabileceğiniz, yaz ve kış etkinliklerine ulaşabileceğiniz Erciyes Mobil uygulamasını ücretsiz olarak indirebilirsiniz.
Uygulama özellikleri
- Pist ve lift durumları
- Canlı yayın ile izleme
- Tesisler ve pistler hakkında detaylı bilgi
- Biletinizde kalan biniş sayısı
- Yaz ve kış etkinlikleri
- Ulaşım, oteller, kayak kiralama noktaları, cafe ve restoran bilgileri
YORUMLAR