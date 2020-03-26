Erciyes Mobil uygulamasını kullanarak Erciyes Kayak Merkezi hakkındaki çeşitli bilgileri Android cihazlarınızdan öğrenebilirsiniz.

Erciyes Dağı’nda bulunan Erciyes Kayak Merkezi hakkında çeşitli bilgilere ulaşabileceğiniz Erciyes Mobil uygulamasında pist ve lift durumları nı görüntüleyebileceğiniz gibi canlı yayın bağlantıları sayesinde farklı noktaları izleyebiliyorsunuz. Mekanik tesisler ve pistler hakkında detaylı bilgiler de sunan Erciyes Mobil uygulamasında, satın aldığınız bilette kalan biniş sayısı nı da öğrenebiliyorsunuz.

Ulaşım, oteller, kayak kiralama noktaları, cafe ve restoranlar hakkında bilgi alabileceğiniz, yaz ve kış etkinliklerine ulaşabileceğiniz Erciyes Mobil uygulamasını ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

Uygulama özellikleri