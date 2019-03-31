Escape: The Bunker

Koşma! Nefesini kontrol et! Herhangi bir gürültü yapmayın ve dikkat çekmekten uzak kalın. Seni görmesine izin verme, yoksa seni yakalayacak. Aydınlık yerlerden uzak durun ve oldukça sessiz kalmaya devam edin. Aynı zamanda her çekmeceyi ve masayı kontrol etmeyi unutmayın. Bu yerden kaçmanın tek yolu anahtarlar.

Sizi göremiyor ancak kokunuzu uzak mesafelerden alabiliyor. Sığınağınızdan kaçmak ve hayatta kalmak için tek şansınızı kullanın .Uyanırken, ölümünüzü arzulayan ve bunu notlarla bildiren bir psikopatla aynı yerdesiniz. Tehlikeli muhafızla buluşmaktan kaçınmak için evden çıkmaya çalışın. Evden olabildiğince kısa zamanda ayrıl.

Sizi sürekli takip eden bu tehlikelerden kaçınırken anahtarları aramakta fayda var; atacağımız adımları, bir sonraki adımda ne yapacağımızı bilen düşmandan kurtarmanız gerekiyor.