Günümüzün en büyük oyun firmalarından bir tanesi olan SEGA birbirinden güzel oyunlar ile oyuncuların karşısına çıkmaya devam ediyor.

Yıllardır hem mobil hem de bilgisayar platformunda onlarca farklı oyuna imza atmayı başaran ünlü geliştirici şu sıralar mobil platform üzerinde adından epey söz ettiriyor.

Ünlü geliştirici ESWAT: City Under Siege Classic adlı oyunu ile hem Android platformunda hem de iOS platformunda oyuncuları adeta aksiyona doyuruyor.

Aksiyon oyunu olarak lansmana çıkan ve ücretsiz bir şekilde indirilip oynanan yapım içerisinde birbirinden farklı silahlar ve piksel grafikler eşliğinde robotik düşmanlara karşı savaşacağız.

Görsel efektlerin de yer aldığı oyun da atari tarzında bir oynanış ve ilerleyiş oyunculara sunuluyor.

ESWAT: City Under Siege Classic günümüzde 100 binden fazla oyuncu tarafından oynanmaya devam ediliyor.