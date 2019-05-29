Sanctum Games imzası ile geliştirilen ve yayınlanan Eternal Senia mobil rol oyunu olarak iki farklı platformda oynanıyor.

Rengarenk bir yapıya sahip olan ve genellikle bayanlara özgü içeriklerden oluşan Eternal Senia’da oyuncular Senia adında dişi bir karakterin düşmanları ile savaşmasına yardımcı olmaya çalışacaklar. Basit ama bir o kadar da zorlu oyun mekaniklerine sahip olan yapımda çeşitli yan karakterler de yer alacak.

Oyuncular yan karakterlerin de yardımı ile birbirinden farklı düşmanların karşısına çıkacak ve onları etkisiz hale getirmeye çalışacaklar. Zorlayıcı olarak 5 farklı bölüme sahip olan mobil yapımda yeni ve farklı karakterler ile de tanışma fırsatı bulabileceğiz.