Etkinlik Gezgini uygulaması Android cihazlarınız üzerinden, şehrinizde gerçekleşen güncel etkinliklerden sizi anında haberdar ederek bilet satın almanızı kolaylaştırıyor.

Konser, tiyatro, festival ve daha birçok güncel etkinlik duyurularını sizlere sunan Etkinlik Gezgini uygulamasında, etkinlik detaylarını ve bilet fiyatlarını da görebilmeniz mümkün. Ankara, İstanbul, İzmir ve Bursa’da yaşayan kullanıcıların faydalanabileceği uygulamada etkinlikleri kategorilere ayrılmış şekilde inceleyebiliyorsunuz. Uygulamaya giriş yaptıktan sonra şehrinizi seçerek güncel etkinlikleri sıralayabileceğiniz uygulamada bilet satın alabilmeniz de mümkün.

Kredi kartı ya da banka kartıyla hızlı ve güvenli bir şekilde online bilet satın almanızı da sağlayan Etkinlik Gezgini uygulamasında biletleriniz SMS veya e-posta yoluyla sizlere iletiliyor. Tam ve öğrenci bileti şeklinde bilet fiyatlarını da görebileceğiniz Etkinlik Gezgini uygulamasını, sosyal aktivitelerden hoşlanan herkesin kullanmasını tavsiye ediyoruz.