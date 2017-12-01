Europcar uygulaması Android cihazlarınız üzerinden yurt içi ve yurt dışında güvenli bir şekilde araç kiralama hizmeti sunuyor.

Fransa merkezli araç kiralama firması olan Europcar, ülkemizde de birçok noktada hizmet veriyor. Arabaya ihtiyaç duyduğunuz zamanlarda, hızlı ve güvenilir bir şekilde lüks veya standart araçları kiralayabileceğiniz uygulamada birçok kampanya ve fırsat da sizleri bekliyor. Fransa, Avusturya, Almanya, İtalya ve İspanya gibi ülkelerde hizmet veren Europcar, Türkiyede’de Ankara, Antalya, İstanbul, İzmir, Bodrum ve Dalaman gibi noktalarda ofisleri bulunuyor.