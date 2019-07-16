Gerçek bir kahraman ol ve Evil Lands'te gizlenen canavarlar, ejderhalar ve bosslarla savaş!

Karakterini seç, görevleri tamamla ve dünyayı asalak mahluklardan temizlemek için diğer oyuncularla işbirliği yap. Büyülü yerleri keşfet, zindandan farksız ormanlarda yağma yap, becerilerinde ustalaş ve en cesur savaşçı ol. Arkadaşlarını davet edip bu maceraya birlikte atılın!

Heyecanlı bir savaş ve büyü macerası seni bekliyor. Kılıcını, baltanı, yayını veya asanı kap ve karşına çıkan tüm yaratıkları pişman et. Ganimet sistemi sayesinde, zindan yağmalarında müthiş hazineler bulacaksın. Niteliklerini yükselt, yeni beceriler öğren, eşya topla ve parazit sürüsüne karşı savaşın en büyük kahramanı ol.