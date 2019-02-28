Face Swap Booth ile eğlenceli yüzler yaratın ve tüm kreasyonlarınızı arkadaşlarınız ve ailenizle paylaşın. Ayrıca yüzünüzü herhangi bir fotoğrafın üzerine getirebilir veya fotoğrafın içine herhangi bir nesneyi yerleştirebilirsiniz. Bir ünlüyle bile yüzlerinizi değiştirebilirsiniz.

Face Swap Booth yüzünüzü başkalarının yüzüyle birden fazla fotoğraf arasında değiştirmenize olanak tanıyan gelişmiş bir araçtır. Bir yüzü bir fotoğraftan kurtarabilir ve tamamen farklı bir fotoğrafta tekrar değiştirebilirsiniz. Yalnızca istediğiniz yüz özelliklerini seçmek için özel bir maske seti kullanarak bunları özel hale getirebilirsiniz. Mesela bir kişinin gözlerini başkalarının ağzına herhangi bir fotoğrafta sokabilir veya kendinize sakal bırakabilirsiniz.

Face Swap Booth Özellikleri: