Facebook Creator, video üreticiler için hazırlanmış bir sosyal ağ uygulaması. Facebook’ta tanınmış bir kişi ya da marka olarak bulunuyorsanız, hayran - takipçi kitlenizi genişletmek, iletişimi sağlamak için kullanabileceğiniz bir uygulama. Herkese açık ve de ücretsiz!

Facebook sayfanızın istatistiklerini anlık olarak iletiyor. Videolarınız ne kadar izlenmiş ve geçen döneme göre azalma mı yoksa artış mı göstermiş, takipçi kaybetmiş misiniz, videolarınıza ne kadar yorum yapmış, videolarınız gelen tepkiler, videolarınız ne kadar paylaşılmış hem özel şeklinde ana akışınızda hem de detaylı olarak grafik üzerinden görebileceğiniz Facebook Creator uygulaması üzerinden video çekip paylaşma şansına elbette sahipsiniz. Hikayeniz bölümünün hemen yanındaki Ekle butonuna dokunarak video çekmeye başlayabilirsiniz. Tüm videolarınız istatistiklerinizin de yer aldığı ana akışınızda sade formda gösteriliyor. Unutmadan, Facebook videolarınızdan para kazanabiliyorsunuz. Markalı içerik, ürün satışı, reklam araları ve turne olmak üzere 4 çeşit reklam modeli var.

Facebook Creator Özellikleri: