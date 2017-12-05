FaldanAdam uygulaması ile Android cihazlarınızdan kahve falınızı gerçek falcılara yorumlatabilmeniz mümkün.

Kahve falınızı çeşitli algoritmalar kullanarak gerçek falcılara yorumlatabileceğiniz FaldanAdam uygulaması, diğer fal uygulamalarından farklı olarak reklamsız bir kullanım imkanı sunuyor. Yapay zeka ve anlık astroloji değişimlerini hesaplayarak falınızı yorumlayan uygulamada, kahve fincanı ve tabağın fotoğraflarını gönderirken bilgilerinizi girmeniz gerekiyor.

İlk falınızı gönderirken girdiğiniz bilgileri tanıyan ve her defasında size bu bilgileri sormayan FaldanAdam uygulaması, üyelik gerektirmeden sizi telefonunuzdan tanıyabilme özelliğine de sahip. 30 dakika içerisinde falınızı yorumlayan ve size ileten uygulama, en hızlı ve akıllı fal deneyimi iddiasıyla sizleri bekliyor.

Uygulama özellikleri