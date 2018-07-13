Faljı, Derya Abla’nın ücretsiz kahve falı uygulaması.

Kahve falı baktırmayı seviyorsanız, çevrenizde kahve falınıza bakacak birilerini bulamadığınızda kullanabileceğiniz en iyi kahve falı bakma uygulaması diyebilirim. Telefondan kahve falı baktırmak için tek yapmanız gereken; kahvenizi içip kapatmak ve fotoğrafını göndermek. Sonrası Türkiye’nin en tecrübeli fal uzmanlarında.

Telefondan fal baktırmak isteyenlerin kullanabileceği en iyi kahve falı uygulamalarından biri Faljı. Sadece Android platformunda 10 milyon indirmeyi geçen kahve falı baktırma uygulaması Derya Abla - Kahve Falı, yenilenmiş olarak Faljı adıyla karşımızda. Derya Abla’nın yeni kahve falı baktırma uygulamasıyla her gün ücretsiz olarak fal yorumunuzu alıyorsunuz. Tabii ki; belli sayıda ücretsiz fal baktırabiliyorsunuz. Sonrasında kredilerinizi kullanıyorsunuz. Fal yorumlarında hediye krediler de sizi bekliyor. Unutmadan, reklamlar mevcut ancak rahatsız edici boyutta değil. Dilerseniz satın alımla reklamları kaldırabiliyorsunuz.