Falzade uygulaması, kahve tiryakisi olan Android kullanıcılarının kahve falını dakikalar içerisinde yorumlayabilme özelliği sunuyor.

Kahve içtikten sonra birçok kişi fal baktıracak birilerini arıyor. Fal bakacak kimse olmadığında ise bu eğlence başka zamanlara kalabiliyor. İşte bu gibi durumlarda ilk başvuracağınız kapı olacağını düşündüğüm Falzade uygulaması, kahve fincanı ve tabağın fotoğrafını gönderdikten dakikalar sonra fal yorumlarınızı cebinize gönderiyor. Daha detaylı ve uzun fal yorumları istiyorsanız, sizin için sunulan 3 kategorideki falcılardan birini seçmeniz yeterli oluyor.

Ücretsiz olarak gönderdiğiniz fincanlar yapay zekaya yorumlatılırken, ücret ödeyerek satın aldığınız kredilerle baktıracağınız fallar gerçek falcılar tarafından yorumlanıyor. Yine kredili fallarda sınır olmadan fal baktırabiliyor ve en geç 5 dakika içerisinde fal yorumlarınızı okuyabiliyorsunuz. Daha önceki kahve falı yorumlarınızı da görebileceğiniz uygulamayı ücretsiz olarak indirebilirsiniz.