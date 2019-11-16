Mobil platformdaki 5’nci oyununu piyasaya süren 55pixels Farm Craft ile oyuncuları tatmin etmeyi başardı.

Mobil klasik oyunlar arasında yer alan Farm Craft ile alışılmışın dışında bir çiftçilik oyunu oynayacağız. Rengarenk yapısı ile oyunculara eğlenceli anlar sunacak olan yapım iki farklı mobil platformda oynaması ücretsiz olarak yer alıyor.

Mobil platformdaki en popüler çiftçilik oyunlarından bir tanesi haline gelen ve 100 binden fazla oyuncu tarafından oynanmaya devam eden yapımda çiftliğimizi dekore edebilecek, yeni yapılar inşa edebilecek, çeşitli ticaret girişimlerinde bulunabileceğiz.

Komşu çiftliklerle etkileşime de girebileceğimiz oyunda oluşturduğumuz çiftlikleri arkadaşlarımız ziyaret edebilecek ve nasıl göründüğüne bakabilecekler.

Android ve iOS platformunda yayınlanan yapım ücretsiz olarak oynanıyor.