Farm Punks, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz harika bir mobil aksiyon oyunudur.

Beğenerek oynayabileceğinizi düşündüğüm bir mobil aksiyon oyunu olarak karşımıza çıkan Farm Punks, fantastik atmosferi ve sürükleyici etkisiyle dikkat çekiyor. 80'den fazla farklı meyveyi toplamaya çalıştığınız oyunda 200'den fazla zorlu bölümü tamamlamaya çalışıyorsunuz. Kolay ve sezgisel kontrollerin yer aldığı oyunda işiniz bir hayli zor. Oldukça geniş içeriğiyle de önümüze çıkan oyunda harika zaman geçirebiliyorsunuz. Aksiyon dolu oynanışıyla da keyifli anlar geçirmenize yardımcı olan Farm Punks oyununu mutlaka denemelisiniz.

Farm Punks oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.