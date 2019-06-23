İndir
Farm Punks Cihaza göre değişir (Android)
  1. Tamindir
  2. Oyun
  3. Aksiyon
  4. Farm Punks - Android için Aksiyon Oyunu

Farm Punks

Cihaza göre değişir
Android
Farm Punks
ÜCRETSİZ
0  
0  
0  
0  
0  
kullanıcı
Farm Punks 1 - 1
Farm Punks 2 - 2
Farm Punks 3 - 3
Farm Punks 4 - 4
Murat İşçi
Murat İşçi -

Harika vakit geçirebileceğiniz bir aksiyon oyunu

Farm Punks, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz harika bir mobil aksiyon oyunudur.

Beğenerek oynayabileceğinizi düşündüğüm bir mobil aksiyon oyunu olarak karşımıza çıkan Farm Punks, fantastik atmosferi ve sürükleyici etkisiyle dikkat çekiyor. 80'den fazla farklı meyveyi toplamaya çalıştığınız oyunda 200'den fazla zorlu bölümü tamamlamaya çalışıyorsunuz. Kolay ve sezgisel kontrollerin yer aldığı oyunda işiniz bir hayli zor. Oldukça geniş içeriğiyle de önümüze çıkan oyunda harika zaman geçirebiliyorsunuz. Aksiyon dolu oynanışıyla da keyifli anlar geçirmenize yardımcı olan Farm Punks oyununu mutlaka denemelisiniz.

Farm Punks oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

 