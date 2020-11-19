Fener Legend APK veya Google Play’den Android telefonunuza indirebileceğiniz yepyeni futbol oyunu. Fenerbahçe takımının Fubo Rolls’dan sonra çıkış yapan yeni mobil oyunu Fener Legend, iOS (iPhone/iPad) kullanıcıları için App Store’dan sonra Google Play Store’da yayınlandı. Fenerbahçe Spor Kulübünün mobil oyunlarından biri olan Fener Legend’da takımın unutulamayan efsane gollerini tekrar canlandırıyorsunuz. Takımınıza destek vermek için hemen yukarıdaki Fener Legend İndir butonuna dokunarak oyunu Android telefonunuza yükleyin. Alternatif olarak Fener Legend APK indirme linki de sunulmuştur.

Fener Legend APK İndir

Kulüp, yeni mobil oyunlarını sosyal ağ platformlarından “Fener Legend geliyor. Unutulmaz gollerimizi artık siz atacaksınız. Oyunumuzun demo versiyonunu sizlerle paylaşıyoruz, tam sürümü çok yakında!” olarak duyurmuştu. Nihayet beklenen gün geldi ve Fener Legend Play Store’da da yerini aldı. Android telefon kullanıcıları da oyunu telefonlarına ücretsiz olarak indirebiliyor. Telefonlarında Google Play yüklü olmayan futbol severler için de alternatif olarak Fener Legend APK indirme bağlantısı paylaştık.

Milyonları ekran başına kilitleyen, nefes kesen Fenerbahçe maçlarında atılan enfes golleri yeniden yaşama imkanı veren harika bir mobil oyun Fener Legend. Takımın hafızalara kazınan, hayati maçlarda atılmış süper gollerin heyecanını gerçek spikerlerin anlatımıyla Şükrü Şaraçoğlu’nun atmosferi ile yeniden yaşıyorsunuz. Sürekleyici ve harika senayoları canlandırdığınız bu futbol oyununda rakipleri birer birer yenerek galibiyete ulaşıyorsunuz. Yeni maç senaryolarının da güncelleme ile geleceği söylendi.

Kulüp tarihinde yer alan efsane oyuncuları yönetin.

Şükrü Saraçoğlu atmosferini yaşayın!

Gerçek spikerlerin anlatımıyla

Hikaye modu

Moo Moo Games ve Hi Games tarafından tasarlanan, Fenerbahçe Games altında yayınlanan yeni Fenerbahçe mobil oyunu Fener Legend’ı hemen indirin, eski maçlara giderek nostalji yaşayın!