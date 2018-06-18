Fiete Soccer, akıllı telefon/tablette oyun oynayan çocuğunuz için indirebileceğiniz futbol oyunu. Futbola küçük yaştan ilgi duyan, maçları sizinle birlikte izleyen çocuğunuzun mobilde oynayabileceği en iyi futbol oyunu diyebilirim. İndirmesi de oynaması da ücretsiz!

4 - 8 yaş arası çocuklar için yapılmış futbol oyunu Fiete Soccer, rengarenk arayüz, animasyonların ön plana çıkarıldığı yüksek kalitede grafikler ve kolay kontrol sistemiyle geliyor. 48 milli takım arasından seçim yapıp takımınızın ismini ve formanızı belirledikten sonra doğrudan turnuvaya katılıyorsunuz. Takımınıza şampiyonluğu kazandırmak için sıkı oynamanız gerekiyor. Rakipleriniz gittikçe iyi oynuyor, maçlar siz oynadıkça daha da heyecan kazanıyor. Zorlu rakipler karşısında ezilmemek için takımınızı yeni oyuncularla güçlendirmeniz gerekiyor. 180’den fazla oyuncu takımınıza girmeyi bekliyor.

Çocuklara özel futbol oyununda animasyonlar göze çarpıyor. Faul olduğunda oyuncunun ağlaması, kart gördüğünde sinirlenmesi, acayip vuruş stilleri ve kurtarmalar ve daha saymakla bitmeyecek hoş detay maç esnasında gözünüze çarpıyor.