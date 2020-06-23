Destansı savaşlara ev sahipliği yapan Final Elimination gerçek zamanlı olarak oyuncuları karşı karşıya getirmeye devam ediyor.

Birbirinden farklı alanlarda hayatta kalma mücadelesi vereceğimiz oyun da gerçek zamanlı olarak dünyanın dört bir yanındaki oyuncular ile karşı karşıya gelecek, ayakta kalan son oyuncu olmaya çalışacağız.

2019 yılında lansmana çıkması ile oyuncuların ilgisini çekmeyi başaran yapım, 1 yıldan fazla süredir oynanmasına rağmen henüz milyonlarca oyuncuya ulaşamadı.

Benzersiz ilerleme sisteminin yer aldığı oyun içerisinde akıllı seçimler yapacak, farklı stratejiler oluşturabileceğiz.

Yapım içerisinde farklı silah modelleri ile 2D grafik açıları eşliğinde savaşacak, karşımıza çıkan rakip oyuncuları etkisiz hale getirmeye çalışacağız.

Ses ve görsel efektleri ile oyuncuları tatmin etmeyi başaran oyun günümüzde 10 binden fazla oyuncu tarafından oynanıyor.