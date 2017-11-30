Fire Rides, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir aksiyon oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Zorlu ve keyifli bir atmosfere sahip olan oyunda reflekslerinizi sonuna kadar sınıyorsunuz.

Reflekslerinizi sınayabileceğiniz eşsiz bir aksiyon oyunu olan Fire Rides, engellerin arasında ilerleyip yüksek puanlara ulaşmaya çalıştığınız bir oyundur. Oyunda parmağınızı ekrana basılı tutarak ileri gitmeye çalışıyorsunuz. Son derece dikkatli olmanız gereken oyunda işiniz bir hayli zor. Ayrıca karşınıza çıkan checkpointlerden de geçerek ekstra puanlara ulaşabiliyorsunuz. Tüm checkpointleri tam ortadan tutturduğunuzda ise combolar yaparak daha fazla puanlar kazanabiliyorsunuz. Müptelası olabileceğiniz türden bir mobil oyun olarak dikkatimizi çeken Fire Rides, mutlaka telefonlarınızda olması gerekiyor. Eğer basit ve zevkli bir oyun arayışındaysanız Fire Rides sizleri bekliyor.

Fire Rides oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.