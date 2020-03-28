FM by Bubadu tarafından geliştirilen ve ücretsiz olarak yayınlanan Fireman Game mobil oyunculara eğlenceli anlar sunmaya devam ediyor.

Hem Android hem de iOS platformunda oyuncuların beğenisine sunulan Fireman Game aylardır ücretsiz olarak oynanmaya devam ediliyor. Mobil rol yapma oyunları arasında yer alan ve oyunculara enfes bir itfaiyecilik deneyimi sunacak olan yapım iki farklı platformda oynanmaya devam ediliyor.

Yapım içerisinde insanları sellerden, yangınlardan, depremlerden kısacası tüm doğal afetlerden kurtarmaya çalışacağız. Tehlikeli durumlara karşı takım arkadaşlarımız ile yardımlaşacağımız oyun da birbirinden farklı çok sayıda görev bizleri bekliyor olacak.

Yapım içerisinde çok sayıda farklı görevin yanı sıra rengarenk içeriklerde bizleri bekleyen diğer sürprizlerden bir tanesi olacak.

Günümüzde 500 binden fazla oyuncu tarafından ilgiyle oynanmaya devam edilen Fireman Game tamamen ücretsiz olarak indirilip oynanıyor.