Fishing Championship, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz eğlenceli bir balık tutma oyunudur. Gerçekçi bir atmosferde geçen oyunda farklı türde balıkları avlıyor ve bilinmeyen balık türlerini keşfediyorsunuz.

Zorlu görevleri tamamlamanız gereken bir balık tutma oyunu olan Fishing Championship, keyfini çıkarabileceğiniz eşsiz bir mobil oyun olarak dikkatimizi çekiyor. Güçlü fizik motoru ve gerçekçi atmosferiyle karşımıza çıkan oyunda farklı türde balıkları tutuyor ve deneyim kazanıyorsunuz. Okyanuslara açılıp tropikal balıkları keşfedebileceğiniz oyunda eğlenceli zaman geçirebiliyorsunuz. Farklı balıkçılık ekipmanlarını da kullanabileceğiniz oyunda eşsiz ödüllerin de sahibi olabiliyorsunuz. En fazla sayıda balığı yakamanız gereken oyunda son derece dikkatli olmanız gerekiyor. Eğer balıkçılıktan zevk alıyorsanız mutlaka denemeniz gereken bir oyun olduğunu söyleyebilirim.

Fishing Championship oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.