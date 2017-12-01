Android işletim sistemli tablet ve akıllı telefonlarda oynanabilen Fishing Hook: Bass Tournament mobil oyunu, gerçek bir balıkçılık deneyimi yaşamak isteyen oyunculara hitap eden huzur ve keyif veren bir balık tutma oyunudur.

Profesyonel balıkçılığın keyfini çıkarabileceğiniz Fishing Hook: Bass Tournament mobil oyunu, balıkçılığın tüm aşamalarını tecrübe edebileceğiniz eğlenceli bir simülasyondur. Çubuk oltalarla balık avına çıkacağınız oyunu oynaması oldukça kolay. Tek yapmanız gereken bulunduğunuz yerden oltayı denize fırlatmak ve ardından ekranda belirecek makarayı gösterilen yöne doğru hızla çevirmek.

Fishing Hook: Bass Tournament oyununda tutacağınız balığa göre çeşitli puanlar kazanacaksınız. Daha sonra kazandığınız puanlarla sahip olduğunuz oltaları geliştirebilirsiniz. Oyundaki grafiklerin kalitesi bir yana gerçekçi sahnelerle balıkçılık deneyimini sonuna kadar yaşayacaksınız. Ayrıca avlanma için gittiğiniz farklı konumlar oyunda tekdüzeliğin de önüne geçmiş bulunuyor. Hemen sponsorunuzu arkanıza alın ve ava başlayın. Gerçek bir balıkçılık deneyimi için Fishing Hook: Bass Tournament mobil oyununu Google Play Store’dan ücretsiz indirebilir ve hemen oynamaya başlayabilirsiniz.