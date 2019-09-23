Hokuto Shinke, bir zamanlar varolan en ölümcül dövüş sanatı olarak korkulduğunda sırlarının kaybolduğuna inanılıyordu. Hokuto Shinken'in efsanelerini kurtarmak size kalmış. Uluslararası üne sahip “Fist of the North Star” mobil oyunu ilk kez oyunculara sunuluyor.

İlk bölümden itibaren özenle ayrıntılı olarak orijinal en çok satan manga hikayesini yeniden yaratıldı. İster yeni ister eski bir hayranı olun, hikayeyi daha önce hiç olmadığı gibi deneyimlemek için bir yol sunuluyor. Orijinal manga sanatçısı Tetsuo Hara'nın gözetiminde sıfırdan tamamen yeni karakter sanatını içeriyor. Serinin en ikonik sahnelerinin bazıları da yeniden üretildi!

Parmağınızı hafifçe vurarak acımasız saldırılar yapın, yıkıcı kombinasyonları bir araya getirmek için aksiyonun tam zamanı!