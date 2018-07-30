Fitekran, odak noktası beslenme ve egzersiz olan Dr. Can Çiftçi’nin sağlıklı yaşam rehberi uygulaması. Sağlıklı beslenmek isteyenler için rehberler, spor ve egzersiz rehberleri, besinlerin besin değerleri, sağlıklık yemek tarifleri kısaca sağlıklı yaşama dair her şeyi bulabileceğiniz harika bir mobil uygulama.

Beslenme (sporcu beslenmesi, supplementasyon, kilo kontrolü) ve egzersizi (hasta ve sağlıklı kişilere egzersiz ve tedavi, performans sporları) odak noktası olarak ayarlayan Dr. Can Çiftçi’nin sağlık rehberi uygulaması Fitekran, Android platformunda sağlıklı yaşama dair bulabileceğiniz en iyi Türkçe kaynak diyebilirim. Spora başlamaya karar veren kişiler için başlangıç rehberlerinden sağlıklı yaşamayı hedef alan kişiler için beslenme rehberlerine, tüm besinlerin makro değerlerine her şeye ulaşabileceğiniz uygulama, reklamsız ve hızlı okuma deneyimi sunuyor. Rehber öneren chat botunu da atlamamak gerek.