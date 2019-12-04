Five Hoops

Basketbol oynamak için dünyanın dört bir yanından çemberler çizin ve milyonlarca başka oyuncu ile yarışın. Bu aksiyon dolu basketbol oyununda dünyanın dört bir yanından milyonlarca rakibini eleyebilir misiniz?

Heyecan verici yeni yerler, eşsiz kostümler ve harika topların kilidini aç. Sonsuz eğlence sadece bir tokatlamak uzakta. Dünyaya karşı yarışın ve lider olmak için bir numaraya tırmanın.

Basket sepetini hedefleyin, atışını belirleyin ve hedef alan bir yıldız oyuncu gibi vurun. Ağ üzerinden 3 ardışık basket atarak Magic Ball'un özel yeteneklerinin kilidini açın.