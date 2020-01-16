Flick Goal! serbest vuruş yeteneklerini sergileyebileceğin yepyeni bir oyun. Gelmiş geçmiş en iyi serbest vuruşu yapmaya hazır mısın? Serbest vuruş yeteneklerini kullanarak bulmacaları çöz ve en iyi golü at.

Yeteneğini kullanarak zorlu bölümleri tamamla ve yepyeni dünyaları açarak yeteneklerinin gelişmesinin zevkini yaşa. Bire bir veya üçe üç rekabetçi modlarda serbest vuruş yeteneklerini diğer oyunculara göster. Onlarca karakter ve top arasından sana en uygun olanı seç ve eğlenceyi katla.

Bugüne kadarki en göz alıcı frikik atma tecrübesinin keyfini çıkar. Saç şekli ve kıyafet gibi pek çok farklı seçeneği kullanarak karakterinin görünümünü özelleştir. Geliştirilmiş yeni grafik motoru sayesinde hayalindeki takım hiç olmadığı kadar güzel görünecek. Takımının gücünü ispatlamak için sıralamaları tırman, Global Liderlik Tablolarında mücadele vererek özel ödüller kazan.