İndir 30.00 MB
Flick Kick Field Goal Kickoff 1.6.0 (Android)
  1. Tamindir
  2. Oyun
  3. Oyunlar
  4. Spor
  5. Flick Kick Field Goal Kickoff - Android İçin Spor Oyunudur

Flick Kick Field Goal Kickoff

1.6.0
Android
Flick Kick Field Goal Kickoff
ÜCRETSİZ
0  
0  
0  
0  
0  
kullanıcı
- 1
- 2
- 3
Doğukan ÇAĞLAKPINAR
Doğukan ÇAĞLAKPINAR -

Amerikan futbol oyunu oynayacağız.

Mobil spor oyunları arasında yer alan ve oyunculara Amerikan futbolu oynama fırsatı veren Flick Kick Field Goal Kickoff ücretsiz olarak oynanıyor.

Pikpok tarafından geliştirilen ve ücretsiz olarak iki farklı mobil platformda oyunculara sunulan Flick Kick Field Goal Kickoff ile Ameriken futbolu maçlarına katılacağız. Birinci şahıs kamera açılarına sahip olacak olan oyunda tek bir parmak hareketimiz ile topa vuracak ve müsabakalarda yeteneklerimizi sergilemeye çalışacağız. Basit kontrollere sahip olan oyunda sezgisel olarak topu kontrol edebileceğiz.

Üç farklı oyun moduna sahip olan yapımda oyuncular farklı modlarda farklı içerikler ile karşılaşma fırsatı elde edecekler. Oyuncular tek parmaklarını kullanarak topa falso verebilecek ve maçlarda benzersiz goller atabilecekler. Dünyanın farklı noktalarından oyuncuları bir araya getirecek olan yapım ücretsiz olması ile de yüzleri güldürüyor.

İyi oyunlar dileriz.

DEVAMINI OKU

YORUMLAR

BUNLAR DA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Android Kayıtlı WiFi Şifresi Öğrenme (Root'suz) NASIL YAPILIR Android Kayıtlı WiFi Şifresi Öğrenme (Root'suz)
Android'de Silinen Dosyaları Geri Getirme NASIL YAPILIR Android'de Silinen Dosyaları Geri Getirme
Android'de Unutulan Kilit Ekranı Şifresi Nasıl Sıfırlanır? NASIL YAPILIR Android'de Unutulan Kilit Ekranı Şifresi Nasıl Sıfırlanır?
Android Telefonum Açılmıyor, Ne Yapmalıyım? MOBİL Android Telefonum Açılmıyor, Ne Yapmalıyım?
Android WiFi Sorunu Çözümü MOBİL Android WiFi Sorunu Çözümü
En İyi 5 Android Emülatörü LİSTELER En İyi 5 Android Emülatörü