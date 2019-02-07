Mobil spor oyunları arasında yer alan ve oyunculara Amerikan futbolu oynama fırsatı veren Flick Kick Field Goal Kickoff ücretsiz olarak oynanıyor.

Pikpok tarafından geliştirilen ve ücretsiz olarak iki farklı mobil platformda oyunculara sunulan Flick Kick Field Goal Kickoff ile Ameriken futbolu maçlarına katılacağız. Birinci şahıs kamera açılarına sahip olacak olan oyunda tek bir parmak hareketimiz ile topa vuracak ve müsabakalarda yeteneklerimizi sergilemeye çalışacağız. Basit kontrollere sahip olan oyunda sezgisel olarak topu kontrol edebileceğiz.

Üç farklı oyun moduna sahip olan yapımda oyuncular farklı modlarda farklı içerikler ile karşılaşma fırsatı elde edecekler. Oyuncular tek parmaklarını kullanarak topa falso verebilecek ve maçlarda benzersiz goller atabilecekler. Dünyanın farklı noktalarından oyuncuları bir araya getirecek olan yapım ücretsiz olması ile de yüzleri güldürüyor.

İyi oyunlar dileriz.