Nefes kesen futbol maçları yapabileceğiniz ve frikik antrenmanları yaparak şut yeteneğinizi geliştirebileceğiniz Flick Shoot Uk, mobil platformda spor oyunları arasında yer alan ve oldukça geniş bir oyuncu kitlesi tarafından tercih edilen eğlenceli bir oyundur.

Geliştirilmiş 3 boyutlu grafikleri ve gerçekçi karakterleri ile dikkat çeken bu oyunda amaç, zorlu turnuvalara katılarak birincilik mücadelesi vermek ve antrenman yaparak kendinizi geliştirmektir. Oyunu farklı modlarda oynayabilir ve istediğiniz alanda kendinizi geliştirebilirsiniz. Hassas kontrolleri sayesinde topu tam hedefe gönderebilir ve gol atmayı başarabilirsiniz. Türkçe dil desteği sayesinde zorlanmadan oynayabilir ve eğlenceli anlar geçirebilirsiniz.

Oyunda sonuna kadar, meydan okuma, tek top, top sürme, antrenman, zamana karşı olmak üzere toplam 6 farklı mod yer almaktadır. Ayrıca onlarca farklı futbolcu modeli ve sayısız aksesuar bulunmaktadır. İstediğiniz modu seçerek hünerlerinizi sergileyebilir ve içinizdeki futbol tutkusunu doyasıya yaşayabilirsiniz.

Android ve İOS işletim sistemlerini içeren tüm cihazlardan sorunsuz bir şekilde oynayabileceğiniz Flick Shoot Uk, ücretsiz olarak erişebileceğiniz sürükleyici bir futbol oyunudur.