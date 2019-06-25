Telefon veya tabletinizde artık eğlenceli ve havalı hokey sevincini hissedeceksiniz. Hokey sahası üzerinde topu yerleştirin ve kendinize karşı bir meydan okumayla karşılaşın.

Flick Swing oynaması basit bir spor oyunudur. Oyunda topu yakalamak için karakterinizi sola ve sağa kaydırın, ardından rakibinizi yenmek için doğru zamanda topu bırakın. Bu şekilde gol atacak ve skor avantajı elde edeceksiniz. 7 heyecan verici turnuvada oynarken, büyük vuruşlar yapın ve çeşitli taktikleri deneyin.

Kendinize meydan okuyacağınız Flick Swing sayesinde refleksleriniz ve hokey becerinizi ne kadar iyi olduğunuzu görün!