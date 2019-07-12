Flip Dunk, piksel görselli mobil basketbol oyunu. Voodoo’nun Android telefonlarda oynanabilen yeni oyununda çılgın smaçlar basıyoruz. Oldukça yüksek yerlerden kendimizi bırakarak potayı sallıyoruz. Smaç odaklı basketbol oyunu oldukça zevkli. Spor oyunlarını seviyorsanız, 100MB altı boyuta sahip olmasıyla hemen indirip oynayabileceğiniz, internet bağlantısı gerektirmeyen bu oyunu kesinlikle oynamalısınız.

Mobil platforma düşük görselli ancak eğlenceli oyunlarla karşımıza çıkan popüler geliştirici Voodoo’nun Flip Dunk adını verdiği oyun, basketbol severlere hitap ediyor. Oyunda smaç basma tutkusu olan genç bir basketbol oyuncusunun yerine geçiyoruz. Havada taklalar atarak smacımızı basıyor ve yeterince takla attıysak sonraki bölüme geçiyoruz. Havada ne kadar takla attığınız önemli. Hem istenen takla sayısını yakalamalı hem de potayla mesafenizi çok iyi ayarlamalısınız. Hiçbir engel yok. Zamanlama çok önemli. Bu arada kontroller çok basit. Dokunmamızla birlikte karakterimiz kendinizi aşağı bırakıyor/zıplıyor, basılı tuttuğunuz süre boyunca takla atıyor, parmağımızı çektiğimizde de smacı basıyor.