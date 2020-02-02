Flipper Dunk, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz sürükleyici bir beceri oyunudur.

Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz ve becerilerinizi sınayabileceğiniz türden bir oyun olan Flipper Dunk oyununda basket atmaya çalışıyorsunuz. En uygun zamanda ekrana dokunarak topa güç uygulamanız gereken oyunda doğru açıyı da yakalayarak basket potasına topu atmaya çalışıyorsunuz. Kolay bir oynanışa sahip olan oyunda harika bir deneyim de yaşayabiliyorsunuz. Bu tarz oyunları oynamayı seviyorsanız denemeniz gereken oyunlardan bir tanesi diyebilirim. Renkli görselleriyle de ön plana çıkan oyunda sürükleyici bir atmosfer yer almakta.

Flipper Dunk oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.