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Floyd’s Sticker Squad-Time Travelling Shooter 1.0.18 (Android)
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  5. Floyd’s Sticker Squad-Time Travelling Shooter - Android İçin Aksiyon Oyunudur

Floyd’s Sticker Squad-Time Travelling Shooter

1.0.18
Android
Floyd’s Sticker Squad-Time Travelling Shooter
ÜCRETSİZ
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Doğukan ÇAĞLAKPINAR
Doğukan ÇAĞLAKPINAR -

Rakiplere karşı top fırlatarak savaşlar yapılan kaliteli bir aksiyon oyunu olarak dikkat çekiyor.

Android ve İOS sürümleri ile her iki platformda da oyun severlerin hizmetine sunulan Floyd’s Sticker Squad-Time Travelling Shooter, aksiyon kategorisinde yer alan eğlenceli bir oyun olarak göze çarpıyor.

Basit ve anlaşılır bir menü tasarımına sahip bu oyunda, birbirinden farklı 7 karakter ve tamamlamanız gereken toplam 50 adet görev yer almaktadır. Ayrıca oyun içersinde toplayabileceğiniz onlarca farklı çıkartma bulunmaktadır. Yapmanız gereken topları atarak düşmanları vurmak ve yeni çıkartmalar toplamaktır. Topladığınız çıkartmalar sayesinde görev için verilen albümleri tamamlayabilir ve yeni bölümlerin kilidini açma fırsatı bulabilirsiniz.

Aksiyon dolu bu oyun ile düşmanlarınızı top bombardımanına tutabilir ve onları yok ederek yolunuza devam edebilirsiniz. Böylece görevi tamamlamanız için gereken çıkartmaları toplayabilir ve yeni bölümlerde savaşma imkanı bulabilirsiniz.

Etkileyici grafik tasarımı ve eğlenceli ses efektleri ile keyifli bir oyun deneyimi sunan Floyd’s Sticker Squad-Time Travelling Shooter, Binlerce aksiyon tutkunu tarafından tercih ediliyor. Her geçen gün daha fazla kişinin oynamaya başladığı bu oyun ile sizlerde eğlenceli dakikalar geçirebilirsiniz.

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