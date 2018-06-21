Fontmania uygulamasıyla Android cihazlarınızdaki fotoğraflarınıza yazılar ekleyerek çeşitli çalışmalar ve özel gün kartları oluşturabilirsiniz.

Birbirinden ilginç yazı tipi koleksiyonu sunan Fontmania uygulaması, fotoğraflarınıza dilediğiniz metinleri ekleyerek arkadaşlarınızla veya sosyal medya hesaplarınızda paylaşmanızı sağlıyor. Oldukça hoş doğum günü, tebrik vb. kartları oluşturabileceğiniz uygulamada, kendinizi en iyi şekilde ifade edebileceğiniz metinler yazabilirsiniz. Fotoğraflarınıza farklı çerçeve çeşitlerinden birini kullanarak detaylandırabileceğiniz Fontmania uygulamasında, yaratıcılığınızı herkese gösterebilirsiniz.

Fotoğraflarınızı dilediğiniz boyutlara küçültmek için kırpma aracı da sunan Fontmania uygulaması, eklediğiniz yazıların tasarımına dair düzenlemeler yapmanıza da olanak sağlıyor. Çizimler bölümünde önceden tasarlanan çizimleri bulabileceğiniz Fontmania uygulamasında, özel günler için muhteşem çalışmalara imza atabilirsiniz.

Uygulama özellikleri