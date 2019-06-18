Futbol severlere mobil platformda eğlenceli anlar sunacak olan Football Arcade ücretsiz olarak tüm dünyada ilgiyle oynanmaya devam ediyor.

Gamebasics BV tarafından geliştirilen Football Arcade günümüzde Android ve İOS platformda oynanmaya başladı. Yeni piyasaya çıkmış bir oyun olan Football Arcade ile oyuncular mobil platformda frikik kullanma fırsatı elde edecek ve eğlencel anlar yaşayacaklar.

Mobil spor oyunları arasında yer alan yapımda basit kontroller eşliğinde gol atmaya çalışacağız. Sadece parmak hareketleri ile topu kontrol edeceğimiz yapımda birbirinden farklı zorluklar ile karşılaşacak ve futbol konusundaki yeteneklerimizi sergileyebileceğiz.

Akıllı telefonumuzun ekranında parmağımızı kaydırarak şut çekecek, belirtilen hedefleri vurarak başarımlar elde edeceğiz. Gerçek zamanlı lider tablosunun yer aldığı yapımda dünyanın dört bir yanındaki oyuncular ile kapışacağız.