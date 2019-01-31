Football Boss: Soccer Manager

Kendi futbol imparatorluğunu kur ve yönet. Her zaman kendi futbol kulübünü yönetip büyük bir başarıya götürmek istemiş miydin? Futbol Patronunda hayaliniz gerçek olabilir. Takımın, personelin, kendi futbol imparatorluğun yani sıfırdan bir futbol kulübü yarat ve onu yeni zirvelere çıkar.

Küçük bir lig dışı ekip olarak başlayın, zirveyi ele geçirmek için 10 bölüme kadar gökyüzüne yükseltin. Banka yöneticileriyle kredi pazarlığı yapmak, finansı yönetmek ve yatırım kanallarını planlamak için en iyisini yapın. Gerçek potansiyellerini yerine getirmek için oyuncuları alıp eğitin, değerlerini yükseltin ve ardından serbest piyasada satabilirsiniz. Takımı yaratır, yöneticileri işe alır ve işten çıkarır, ikramiye verir, kariyer yapar ya da bozarsınız.

En nefes kesici stadyumu ve muhteşem kulüp tesislerini geliştirmek için müteahhitleri organize ederken, taraftarları ve nakit akışını tutarken transferleri, sözleşmeleri ve sponsorluk anlaşmalarını müzakere edin.