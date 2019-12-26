Sıfırdan bir futbol takımı oluşturarak zorlu aşamalardan geçip güçlü bir kulüp olmak için mücadele edeceğiniz Football Chairman, mobil platformda spor oyunları kategorisinde kendisine yer bulan ve ücretsiz olarak hizmet veren kaliteli bir yapımdır.

Kendi futbol kulübünüzü kurarak alt yapıdan tutun, A takım kadrosuna kadar her türlü ayrıntıyla bizzat ilgilenmeli ve zorlu turnuvalarda yer alarak kupa mücadelesi vermelisiniz. Alt yapıya yatırımlar yaparak genç ve yetenekli oyuncuları keşfederek az maliyetle kaliteli futbolculara sahip olabilirsiniz.

Transfer sezonunda yıldız oyuncuları takımınıza katarak turnuvalarda daha başarılı olabilir ve şampiyon olabilirsiniz. Stadyum ve tesisiler inşa ederek çeşitli sponsorluk anlaşmalarında bulunabilir ve gelirlerinizi artırarak kulübünüzü dünya sıralamasında zirveye taşıyabilirsiniz.

Oyunda altyapı tesisler, stadyum, sponsorluk anlaşmaları, transfer, genç oyuncu keşfetme ve daha onlarca farklı alanda faaliyet göstererek hayalinizdeki takımı kurabilir ve şampiyon olmak için savaşabilirsiniz.

Android ve İOS sürümleri ile iki farklı platformda oyun severlerle buluşan ve oldukça geniş bir oyuncu kitlesi tarafından tercih edilen Football Chairman, sürükleyici bir futbol oyunu olarak öne çıkmaktadır.