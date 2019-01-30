Run Games imzası ile geliştirilen ve yayınlanan Football Heroes PRO 2017 ile mobil cihazımızda Amerikan futbol maçlarına katılacağız. Mobil platformda spor oyunları arasında yer alan ve hızla kitlesini artıran yapımda oyuncular Amerikan futbol maçlarına dahil olacak ve şampiyonluk için mücadele edecekler.

Oyunda menajerlik değil birebir oynama özellikleri yer alacak. Oyuncular seçtikleri takım ile lig ve kupalara katılacak ve şampiyon olabilmek için mücadele edecekler. Dileyen oyuncular takımlarının dizilişleri üzerinde ayarlamalar yapabilir ve taktiksel becerilerini oyuna aktarabilecekler. Görsel efektler bakımından da tatmin edici olan yapım, farklı oyun modlarına da sahip olacak. Oyun içerisinde grafikler başarılı bir şekilde karşımıza çıkacak.

Binlerce gerçek Amerikan futbolcusunun yer aldığı yapımda transferler yapabilecek, birbirinden rekabetli maçlara katılabileceğiz. İki farklı mobil platformda 1 milyondan fazla oyuncu tarafından oynanan Football Heroes PRO 2017, günlük olarak ödüller de dağıtıyor.

İyi oyunlar dileriz.