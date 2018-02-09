Football Revolution 2018, mobil platformda öne çıkan futbol oyunları FIFA Mobile, Dream League Soccer’a yeni alternatif. Geliştiricinin söylediğine göre FIFPro ile ortaklaşa hazırlanan mobil futbol oyununda 2000’in üzerinde gerçek futbolcu yer alırken, gelişmiş hareket yakalama teknolojisi kullanılarak gerçekçi hareketler elde edilmiş. Futbol oyunlarını seviyorsanız, bir şans verin derim.

Görsel açıdan “Daha iyi olabilirdi sanki!” dedirten ücretsiz futbol oyununda FIFA’da gördüğümüz çoğu özellik mevcut. Oyuncu alıp satma, kadroyu ve sahaya dizilişi dilediğimizce ayarlama, kendi stadyumuzu inşa etme şansına sahibiz. Diğer futbol oyunlarında görmediğim kahraman zamanı adında ilginç bir özelliğe sahip oyun. Maçın belli anlarında oyun birden duraksıyor ve pas, şut, top sürme arasında seçim yapmanız isteniyor. Menajerlik oyununda bu özellik etkili olabilirdi ancak topun kontrolünün tamamen oyuncuya bırakıldığı futbol oyununda böyle bir özelliğin gerekliliği tartışılır. Kritik kahraman zamanı dışında oyunu benzersiz kılan, farklılaştıran bir özellik maalesef yok. Klasik olarak rüya takımınızı kurup mücadele ediyorsunuz.

C.Ronaldo, Lionel Messi, Neymar gibi yıldızların da yer aldığı futbol oyununun eksik yanları yok değil. Diğer oyuncularla online maç yapamıyorsunuz. Ayrıca Türkçe dil seçeneği mevcut değil. Bunun dışında güçlü sistem gereksinimi istiyor. 3GB RAM’li bir Android telefona sahipseniz indirin, yoksa donmalar, takılmalar yaşayabilirsiniz.