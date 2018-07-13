FootBallHop!, piksel görselli keyifli oynanış sunan futbol oyunları arasında. Mobil cihazda futbol oynamaktan keyif alıyor, frikik, penaltı, top sektirme gibi hareket odaklı futbol oyunlarını ayrıca seviyorsanız tavsiye ederim. Zorluk düzeyi harika ayarlanmış ve Android telefonunuzda her yerde açıp rahatça oynayabileceğiniz bir oyun.

Mobilde FIFA, PES, Dream League Soccer gibi hem görselleri hem de oynanışıyla etkileyici birçok kaliteli futbol oyunu mevcut ancak bunların ortak sorunu; kontrol sistemlerinin karmaşık olması. FootBallHop!, ister toplu taşımada, ister durakta, ister mola anında, ister arkadaşınızı beklerken, isterseniz de evde hemen, hızlıca oynayıp stres atacağız bir futbol oyunu. Oyunun adından da tahmin edeceğiniz üzere top sektirme yeteneğiniz ölçülüyor. Çırpı bacak ve kolları olan farklı ülkelerden oyuncular arasından favorinizi seçip yeşil sahaya adım atıyorsunuz. Topu ayağınızda mümkün olduğunca uzun süre sektirmeye çalışıyorsunuz. Topun düştüğünde ikinci bir şans verilmiyor.