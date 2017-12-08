Footy Ball: Pass Pass Soccer, kuralların olmadığı hızlı maçları seven oyunculara yönelik hazırlanmış futbol oyunu. Android telefonunuzda futbol oyunlarına yer veriyorsanız, tüm maçların istisnasız hızlı tempolu olduğu bu yapımı kesinlikle oynamalısınız.

Farklı kamera açılarından oynanış sunması ve dinamikleriyle eski futbol oyunlarını akıllara getiren Footy Ball: Pass Pass Soccer’ı benzerlerinden ayıran en önemli özelliği; ofsayt, serbest vuruş, faul gibi kuralların olmaması ve oyuncuların hiç yorulmaması. Maça girmenizle bitirmenizin neredeyse bir olduğu bir futbol oyunu karşınızda. Sahayı ve oyuncuları üstten gördüğünüzden kontrolün zor olduğunu düşünebilirsiniz ancak değil. Oyuncular kendiliğinden koşturuyor. Pas verme, şut çekme, kayma hareketini parmağınızı kaydırarak, sürükleyerek, dokunarak kolayca yapabiliyorsunuz. Bu arada basit bir oyun olarak görünüyor ancak taktik belirleme, kadro ayarlama, oyuncu satın alma ve satma gibi menajerlik yönünüzü ortaya çıkaracağınız detaylar da mevcut.

Ligin alt sıralarından yükselip en iyilerin mücadele ettiği liglere gelmeye çalıştığınız bu hızlı futbol oyununu tavsiye ederim. Görsellerine bakıp karar vermeyin; telefonunuza indirin ve bir maç yapın.