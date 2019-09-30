Çeşitli bulmacalar ve eşleştirmeler yaparak sırlarla dolu olayları çözebileceğiniz ve macera dolu bir yolculuğa çıkarak yeni mekanlar keşfedebileceğiniz Forgotten Hill Mementoes, yüz binden fazla oyun tutkunu tarafından keyifle oynanan ve ücretsiz olarak hizmet veren eşsi bir oyundur.

Ürpertici mekanları ve gerilim müzikleri ile dikkat çeken bu oyunda yapmanız gereken tek şey, macera dolu bir yolculuk yaparak ürkütücü mekanlarda dolaşmak ve ipucu toplayarak olaylardaki gizemleri çözmektir. Zorlu bulmacaları çözerek yeni mekanlara ulaşabilir ve çeşitli eşleştirme oyunları oynayarak ipuçlarına ulaşabilirsiniz. Cinayetler ve esrarengiz olayları çözmek için karanlık bir yolculuk sizleri bekliyor.

Oyunda birbirinden zorlu yüzlerce bulmaca ve eşleştirme yer almaktadır. Ayrıca çözülmeyi bekleyen onlarca gizem ve sır yer almaktadır. İpuçlarına ulaşarak görevleri tek tek tamamlamalı ve seviye atlayarak yolunuza devam etmelisiniz. Sürükleyici özelliği ve esrarengiz bölümleri ile sıkılmadan oynayacağınız benzersiz bir oyun sizleri bekliyor.

Android ve İOS işletim sistemleri sayesinde farklı platformlarda oyuncularla buluşan ve macera oyunları arasında bulunan Forgotten Hill Mementoes, geniş bir kitleye hitap eden popüler bir oyundur.