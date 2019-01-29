Mobil platformda gerçekçi bir basketbol deneyimi yaşamak istiyorsanız Franchise Basketball 2019 denemenizi öneririz.

Mobil platformun başarılı spor oyunu geliştiricisi olan CBS Interactive Inc tarafından geliştirilen ve yayınlanan yapım harkulade grafikleri ve zengin içeriği ile her kesimden oyuncuya hitap ediyor. Takımımız ile lig ve kupa maçlarına katılabileceğimiz oyunda farklı sezonlar arasında geçişler yapabilecek, takımımızı geliştirebilecek ve rakipler karşısında daha güçlü olabileceğiz.

Renkli içeriklere sahip olan oyunda menajerlik yaparak takımımızı yönetecek ve şampiyon olmaya çalışacağız. Profesyonel oyuncuların yer aldığı yapımda aktif olarak 50 binden fazla oyuncu yer alıyor. Ücretsiz olarak indirilip oynanan yapım, iki farklı mobil alanda adından söz ettirmeye devam ediyor. Aldığı inceleme puanları ile üst sıralarda yer alan oyun kitlesini artırmaya devam ediyor.

İyi oyunlar dileriz.