Frenzy Zombie, zombi ordusuna karşı hayatta kalma mücadelesi verdiğimiz aksiyon dozu yüksek bir mobil oyun. Android platformuna özel çıkış yapan yapım, çizgi film stili grafikler sunuyor ancak oynamaya başladığınızda bırakamıyorsunuz.

Hem telefon hem de tablette rahat oynanış sunan zombili aksiyon oyununda virüsten etkilenerek zombiye dönüşmüş insanlarla karşı karşıya geliyoruz. Şehri zombilerden temizleyebilecek tek kahraman olarak işimiz epey zor. Sağımızda solumuzda beliren, hiç bitmeyecekmiş gibi gelen zombi takımına karşı kullanabildiğimiz birçok silah mevcut. Kulaklığımızla müzik dinlerken bir yandan da zombileri temizliyoruz. Bu arada oyun sonsuz değil. Belli bir süre içerisinde hayatta kalmayı başarırsanız sonraki bölüme geçiyorsunuz.