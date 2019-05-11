Minik yeşil bir yaratığı yöneterek zorlu parkurlarda yarışabileceğiniz ve elmaları yiyebilmek için mücadele edeceğiniz Fruits'n Goblins, geniş oyuncu kitlesi ile dikkat çeken eğlenceli bir oyundur.

Basit ama eğlendirici grafikleri ve keyif verici ses efektleri ile oyun tutkunlarına eşsiz bir deneyim sunan bu oyunda amaç, bir goblin karakterini yöneterek farklı engellerden oluşan zorlu parkurlarda ilerlemek ve elmaları yiyerek yolunuza deva etmektir. Karakterinizi parkurda doğru yerlere yönlendirerek tüm puanları toplamalı ve yiyebildiğiniz kadar elma yemelisiniz. Parkurlarda farklı engeller ve tuzaklar yer almaktadır. Karakterinize yumruk atarak parkura fırlatmalı ve tuzaklardan kurtularak çıkış kapısına ulaşmalısınız. Sürükleyici bölümleri sayesinde sıkılmadan oynayabileceğiniz eşsiz bir oyun sizleri bekliyor.

Parkurlarda demir kapanlar, dikenli toplar, dönen bıçaklar ve onlarca farklı tuzak yer almaktadır. Ayrıca goblin ile toplamanız gereken birçok farklı meyve ve puan yer almaktadır. Engellere çarpmadan elmaları hızla yemeli ve parkuru tamamlayarak yeni bölümlerin kilidini açmalısınız.

Android ve İOS işletim sitemin içeren tüm cihazlardan kolaylıkla ulaşabileceğiniz Fruits'n Goblins, ücretsiz oyunlar arasında yer almaktadır.