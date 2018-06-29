Dünyanın dört bir yanından gelen oyunculara karşı, yarın-ikinci kararların sonsuz bir oyununda yarışın! Güçlü yükseltmeleri satın almak ve mükemmel yapınızı oluşturmak için nakit yığınlarından yararlanın. Üst düzey bir beceri, karakter geliştirme ve strateji testinde kendinizi gösterin.

Başarılı bir aksiyon oyunu olan Full Metal Jackpot'ta online olarak savaştığımız düşmanlara karşı gücümüzü göstermeye çalışıyoruz. Maç sonlarında aldığımız puanlar ile beceriler ekleyebiliyor ve aynı zamanda karakterimizi özelleştirebiliyoruz. Kaçışı planla ve sürekli artan Jackpot'u çal. Çoğu kaçış için mevsimlik lider kurullarına, tek bir kaçışla çalınan çoğu paraya ve benzersiz başlıklar ve rozetler kazanmak için bir maçta en çok öldüren kişi olun.

Ayrıca çılgın, ürkütücü ve eğlenceli makyaj ürünlerini toplayın! En muhteşem oyunlarınızı kutlamak için dansları, duyguları ve parkurları açın. Hadi hemen indirin ve düşmanları yerle bir edin!